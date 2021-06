Meisje in coma na blunder: ‘Anesthesist tikte nul te veel’

Een meisje van 18 ligt in coma in een Frans ziekenhuis, nadat een anesthesist haar per ongeluk tien keer de benodigde dosis insuline toediende. Haar moeder heeft een klacht ingediend, meldt France Info.

Alison onderging in het ziekenhuis van Rennes een operatie aan een cyste in een eileider. Enkele dagen later kreeg ze ernstige buikpijn en moest ze opnieuw onder het mes. Toen ging het mis. “Ik kreeg als uitleg te horen dat de anesthesist op zijn toetsenbord per ongeluk twee nullen getypt had in plaats van één”, stelt moeder Sabrina. “Mijn dochter kreeg hierdoor tien keer de voorziene dosis insuline toegediend. Iemand met diabetes die zelfmoord wil plegen, zou aan die hoeveelheid genoeg kunnen hebben.”

De tiener kwam nog even bij bewustzijn, maar zakte daarna weg in een coma. Het ziekenhuis wil niet spreken van een medische fout, maar van een vergissing. “Ze maakten zelfs de vergelijking met een chocoladetaart. Als je daar zeven liter melk in kwakt in plaats van 70 centiliter zal de bereiding ook mislukt zijn. Wat voor excuus is dat nu?” zegt de moeder verontwaardigd.

Het ziekenhuis zegt het incident te betreuren en de zaak verder te onderzoeken.