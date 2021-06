Het einde van het mondkapje is nabij

Binnen het kabinet is discussie of er al een eind kan komen aan de mondkapjesplicht. Een deel van de ministers denkt dat het kan, een deel vindt het te vroeg.

De discussie woedt ook in andere landen. In Frankrijk sprak een topambtenaar zijn mond voorbij, toen hij zei dat in juli het verplichte mondkapje voorbij is in Frankrijk.

Er is weinig wetenschappelijk bewijs om op te varen. Er is vermoedelijk enig effect van het dragen van een mondkapje. Maar de vraag is of het kapje nog iets bijdraagt nu de epidemie op zijn eind loopt, er heel weinig mensen zijn die besmet zijn en ook steeds minder die besmet kunnen worden, omdat ze zijn gevaccineerd