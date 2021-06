Zomer heeft veel grotere invloed op corona dan gedacht

De zomer deelt het coronavirus een flinke tik uit. Het warme weer zorgt voor een veel groter effect op het aantal besmettingen dan gedacht. Het heeft zelfs net zoveel invloed als het sluiten van scholen en universiteiten of het verbieden van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen.

Dat tonen Britse wetenschappers aan in nieuw onderzoek in 143 regio's. Het scheelt ongeveer 40 procent van de besmettingen of het hartje winter is of hoog zomer. Dat is twee keer zoveel als wat het RIVM tot nu toe dacht.

Onderzoeker Jan Kulveit van de Universiteit van Oxford waarschuwt dan ook in de Volkskrant: "Onvoldoende rekening houden met seizoensgebondenheid kan leiden tot ernstige beleidsfouten of te rooskleurige vooruitzichten. Een vermindering van overdracht in de zomer kan bijvoorbeeld ten onrechte worden opgevat als het gevolg van groepsimmuniteit, en zodoende leiden tot onvoldoende voorbereiding op een heropleving in de koudere maanden."

Het verklaart ook waarom het virus afgelopen najaar keihard weer oplaaide. Kulveit: "Het aanzwellende ‘getij’ van het reproductiegetal oversteeg toen de drempelwaarde van de maatregelen, die in de zomer nog afdoende was. Maar in de herfst en winter waren er ineens strengere maatregelen nodig."