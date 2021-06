Veel smog in de lucht door ozon: zware lichamelijke inspanning afgeraden

Vandaag en morgen zit er veel smog in de lucht door ozon. Mensen met luchtwegklachten worden door het RIVM geadviseerd om binnen te blijven. Ook wordt zware lichamelijke inspanning afgeraden.

Smog komt vaker voor bij zuidoostelijke wind en wordt deze dagen veroorzaakt door ozon en een opeenstapeling van luchtvervuiling. In Zuid-Nederland is de luchtkwaliteit slecht met 184 microgram per kubieke meter. De rest van Nederland valt in de categorie 'onvoldoende'.

Vooral in de avond en namiddag is de situatie het ergst. Vanaf vrijdag wordt de luchtkwaliteit weer beter. Smog kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid.