Verlies je zout door de warmte?

Er zijn mensen die denken dat je bij heet weer extra zout moet eten, omdat je zout verliest bij het zweten. En inderdaad: als je je zweet 'proeft' is dat zout.

Maar dat betekent niet dat je je op warme dagen extra vol moet stoppen met chips en zoute pizza. Normaal gesproken eten we te zout. De kans op een tekort aan zout is erg klein, ook op een warme dag. Onze voeding bevat meer dan genoeg zout. Het zit bijvoorbeeld in brood, kaas, vlees en vis.

De kans op een tekort aan zout is erg klein, ook op een warme dag. Misschien moeten mensen die lichamelijk werk verrichten in de zon of mensen die ondanks de warmte extreem sporten er op letten dat ze voldoende zout binnenkrijgen. Maar voor de meeste mensen geldt: maak je niet druk. Maar drink wel voldoende. Water bijvoorbeeld.