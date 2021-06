Met je arm zwaaien na de prik, helpt dat tegen spierpijn?

Als je net gevaccineerd bent dan zul je vaak een beetje last hebben van spierpijn in de geprikte arm. Volgens sommigen helpt het dan om je pijnlijke arm rond te zwaaien, maar is dat ook zo?

Het simpele antwoord: waarschijnlijk niet. "Wat je doet is de bloedsomloop versnellen in de gevaccineerde arm”, zegt professor Peter Chin-Hong van de universiteit van California tegen SFGATE. Dat is op zich geen gek idee. Door het bloed beter te laten doorstromen kan de spierpijn - de prik wordt in een spier gezet - theoretisch gezien verminderen.

Maar bewijs dat het werkt, is er niet. Volgens een andere professor treedt er vooral een placebo-effect op. "Laat mensen het gerust doen als ze zich daardoor beter voelen,” zegt professor Adam Finn van de University of Bristol.

Beate Kampmann, directeur van het vaccinatiecentrum van de London School of Hygiene and Tropical Medicine is het met hem eens. "Het kan geen kwaad, het ziet er alleen een beetje gek uit”, zegt hij tegen the Guardian.

Je arm rondzwaaien tegen de spierpijn helpt dus waarschijnlijk niet, maar als je het fijn vindt, moet je het vooral doen.