Volgens deze arts zijn we te hygiënisch: “Een beetje vies is gezond”

Ons huis is te schoon, we douchen te veel en iets van de grond eten doen we ook al niet meer. Kortom, we zijn té hygiënisch. Dat vindt althans arts-onderzoeker William Cortvriendt.

"Laat kinderen maar lekker in de modder spelen”, schrijft hij in zijn column voor HP/De Tijd. "Een beetje vies is gezond." De medicus noemt onze overmatige aandacht voor hygiëne als bedreiging voor ons immuunsysteem.

"Voor een normaal leerproces van ons afweersysteem is het nodig dat we vanaf de geboorte in aanraking komen met een groot aantal lichaamsvreemde stoffen, bacteriën, schimmels en virussen.”

Contact met viezigheid is vooral belangrijk voor kinderen. "Het veelvuldig gebruik van desinfecterende zepen en het te vaak douchen of nemen van een bad zijn begrijpelijk, maar op den duur waarschijnlijk ongewenst en zelfs schadelijk.”

Eerder onderzoek wees ook al uit dat een hond in huis kan beschermen tegen infecties bij kinderen doordat ze meer worden blootgesteld aan vuil en bacteriën.