Is cafeïnevrije koffie ongezonder dan gewone koffie?

Cafeïnevrije koffie is aan een opmars bezig. En daar hoort bij: indianenverhalen dat het ongezond is. Je zou er kanker van kunnen krijgen.

De bron van dat gerucht is helder. De meest gebruikte stof om te decafeïneren is dichloormethaan (DCM), een organisch oplosmiddel dat de cafeïne zeer snel bindt. Dichloormethaan is een koolwaterstof, en van substanties uit deze categorie is aangetoond dat chronische blootstelling kankerverwekkend is. Daarom duiken af en toe geruchten op over de effecten van cafeïnevrije koffie op de gezondheid.

Maar wees gerust: die geruchten zijn niet waar. Het gebruikte oplosmiddel (DCM) komt nooit in contact komt met de koffiebonen zelf, maar enkel met de waterige oplossing waarin de cafeïne werd opgelost, schrijft het Belgische Gezondheidswetenschappen. De cafeïne-extractie gebeurt voorafgaand aan het branden van de bonen. De geweekte bonen worden altijd gespoeld en vervolgens gestoomd aan een temperatuur van 40°C, om resten van het DCM te verwijderen. Gedecafeïneerde bonen mogen geen restanten van het oplosmiddel bevatten. De cafeïnevrije bonen worden tenslotte gedroogd en gekoeld met koude lucht en op gebruikelijke wijze gebrand, gemalen en verpakt. Eventuele DCM-restanten verdwijnen vrijwel geheel bij het branden.

Gerucht dat wel klopt: er zit in cafeïnevrije koffie nog een heel klein beetje cafeïne.