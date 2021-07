Covid kan vermoedelijk ook tot impotentie leiden

Artsen vermoeden verbanden tussen Covid-19 en erectiestoornissen. Een groeiend aantal mannen die door het virus worden getroffen, klagen over de aandoening. Dat bericht The Times

Artsen willen meer studies om een ​​vermoedelijke correlatie te onderzoeken tussen mannen die het virus hebben opgelopen en longontsteking hebben ontwikkeld, die ontsteking van de bloedvaten kan veroorzaken, en de erectiestoringen. Een andere hypothese is dat Covid-19 de Leydig-cellen die testosteron produceren, kan beschadigen.

Dr. Ryan Berglund, uroloog bij de Cleveland Clinic, vertelde de Los Angeles Times dat erectiestoornissen kunnen optreden door Covid-19 op een vergelijkbare manier als een ontsteking van de hartspier of myocarditis. "Het zijn de bloedvaten zelf die ontstoken kunnen raken, wat een negatieve invloed kan hebben op het vermogen om erecties te krijgen."

Uit een onderzoek door de Universiteit van Rome, dat in maart in het tijdschrift Andrology verscheen, bleek dat de prevalentie van erectiestoornissen onder 100 seksueel actieve mannen significant hoger was, onder mannen die Covid hebben gehad.

Negen maanden na hun besmetting worden nog virusdeeltjes aangetroffen in de buurt van de endotheelcellen die de binnenkant van de bloedvaten van de penissen bekleden. Sommige mannen die nooit eerder erectiestoornissen hadden kregen die wel na Covid.