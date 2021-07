OMT-lid: geef geen toegang meer met vaccinatiebewijs

Het vaccinatiebewijs is te onbetrouwbaar om te gebruiken als toegangsbewijs tot clubs en disco's. Dat vindt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong. Hij wil dat iedereen die naar binnen wil moet worden getest. ''Altijd testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd procent tegen een infectie. Het werkt wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde of asymptomatische infectie werkt het wat minder.'' Dat zegt De Jong tegen AT5

Volgens De Jong bestaat de kans zeker dat de festivals en het nachtleven half augustus weer kunnen opstarten. Wel hebben buitenevenementen meer kans, denkt het OMT-lid. ''Buiten is het risico op infectie minder. Dat zeg ik altijd al en het is ook zo. Voor festivals is het toegangsbeleid ook beter te reguleren dan in feestcafés of nachtclubs.''