Neuroloog wil verbod landbouwgif: ‘Laat mensen niet onnodig Parkinson krijgen’

De gezaghebbend neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc ziet de oplopende aantallen mensen met Parkinson met woede aan. De slachtoffers hadden vaak niet ziek hoeven worden. Pesticiden kunnen de hersenziekte veroorzaken, toch blijft een verbod uit. "Maar het is verdorie urgent! Hoe leggen we volgende generaties uit dat zij Parkinson kregen omdat wij aarzelden om maatregelen te nemen?”

Bloem geldt wereldwijd als expert, hij ziet al jaren hoe die ‘akelige hersenziekte’ het leven van zijn patiënten vernielt. Hij is ervan overtuigd dat chemische (bestrijdings)middelen een belangrijke oorzaak zijn. Dat wordt overal in de wereld ook bevestigd. Toch mogen boeren de levensgevaarlijke middelen blijven gebruiken. Het zijn in de eerste plaats de boeren zelf die door hun gebruik van pesticiden het risico lopen op Parkinson. "Zij zijn dus zelf ook slachtoffer, ik beschouw hen niet als dader”, zegt Bloem tegen De Stentor. ,,Het is de overheid die moet ingrijpen.” Maar ook de omwonenden van de spuitende boeren lopen gevaar. ,,We vinden de pesticiden terug op hun keukentafel en in de luiers van hun baby’s.”



En er zijn studies die laten zien dat mensen ook worden blootgesteld aan pesticiden als ze bespoten groenten en fruit eten. Het precieze effect van het gif op ons voedsel wordt nog nader onderzocht.