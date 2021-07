Amerikaanse expert: “Meeste ongevaccineerden zullen besmet raken met deltavariant”

De deltavariant is niet te stuiten. Ook in de VS loopt het aantal besmettingen weer hard op. Volgens de voormalige baas van de Amerikaanse Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, is de kans groot dat niet-gevaccineerde mensen, die ook niet eerder besmet waren, nu het virus gaan oplopen.

"Dit virus, deze variant, is zo besmettelijk dat de meeste mensen óf gevaccineerd zijn óf eerder corona hebben gehad óf ze krijgen deze deltavariant," zei dr. Scott Gottlieb in een interview bij Face the Nation op CBS. "En voor de meeste mensen die besmet raken met de deltavariant zal dit het ernstigste virus zijn dat ze ooit oplopen in hun leven als het gaat om de kans dat ze naar het ziekenhuis moeten," voegt de expert nog toe.

Gottlieb, die nog voor de pandemie uitbrak werkzaam was onder voormalig president Donald Trump, deed zijn uitspraken na een week waarin het aantal besmettingen hard opliep in de VS. Het zevendaags gemiddelde steeg met bijna 70 procent ten opzichte van een week eerder.

Directeur van de Centers for Disease Control en Prevention (CDC) Rochelle Walensky sprak ook al van een 'pandemie van de ongevaccineerden'. Volgens Gottlieb ligt het werkelijke aantal besmettingen van de deltavariant nog veel hoger. Slechts hooguit 10 procent zou worden opgepikt, omdat er nu veel minder getest wordt in Amerika.