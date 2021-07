Havanasyndroom? Amerikaanse diplomaten in Wenen kampen met mysterieuze ziekte

Amerikaanse diplomaten en andere overheidsfunctionarissen uit de VS die in Wenen zijn gestationeerd, kampen met mysterieuze gezondheidsklachten. De VS en Oostenrijk hebben een onderzoek ingesteld naar de meldingen.

Sommige diplomaten zijn teruggevlogen naar de VS voor behandeling van hun ziekte. De symptomen doen denken aan die van diplomaten en spionnen die in 2016 en 2017 in het Cubaanse Havana gevestigd waren. Zij maakten toen melding van onverklaarbare hoofdpijn, duizeligheid en klachten die op een hersenschudding lijken.

Sommigen zeiden een hard geluid te horen vlak voor de symptomen op kwamen zetten. Ook in China en Rusland waren er diplomaten met soortgelijke klachten, maar na Havana is nu Wenen de grootste hotspot met twintig nieuwe gevallen.

Sommigen menen dat het gaat om een aanval met straling, bijvoorbeeld door radioactieve wapens. Anderen verwijzen dit idee naar het rijk der complottheorieën en spreken van massahysterie: mensen horen van de symptomen en gaan ze dan zelf ook ervaren. Jaren van onderzoek hebben tot nu toe niets opgeleverd.