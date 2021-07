Wat we weten over long covid: vermoeidheid kan ook een teken zijn van werkstress

Blijvend reuk- en smaakverlies, maar ook vermoeidheid en hoofdpijn, de symptomen van long covid lopen sterk uiteen net als de ernst van de klachten.

De cijfers over de aantallen zijn alleszins alarmerend. Volgens een Britse studie had 13 procent een half jaar na besmetting nog klachten. Italiaanse onderzoekers rapporteren zelfs dat 40 procent nog ziekteverschijnselen heeft na zes maanden. Het hangt er maar van af hoe breed of nauw je de de definitie van long covid stelt. Vermoeidheid is het meest genoemde symptoom, maar ook meteen het meest verwarrende. Het kan immers ook een gevolg zijn van werkstress, drukte of sociale isolatie.

"Van een consistent postcovidsyndroom kunnen we naar mijn mening niet spreken”, zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong van het Amsterdam UMC in NRC. "Mogelijk is het een verzameling van verschillende syndromen. Bij de een komen de symptomen overeen met wat we zien bij een chronische ontsteking, bij de ander lijkt het meer op een posttraumatische stressstoornis.”

"Veel artsen zien parallellen met een auto-immuunziekte zoals reumatoïde artritis, maar of die verklaring het hele beeld dekt is niet duidelijk”, zegt De Jong. "Zelf bekijken we momenteel of bij een deel van de patiënten misschien het virus nog langer in het lichaam aanwezig blijft en zodoende een ontstekingsreactie in stand houdt, hoewel ze al lang niet meer besmettelijk zijn voor anderen. Wellicht dat in deze gevallen dan een passende behandeling gegeven kan worden, bijvoorbeeld met ontstekingsremmers. ”

Het goede nieuws is dat de klachten na verloop van tijd meestal verdwijnen.