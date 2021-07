Tienduizenden AstraZeneca-vaccins worden vernietigd

Het AstraZeneca-vaccin is in Nederland in onmin geraakt door de piepkleine kans op gevaarlijke bijwerkingen. Daardoor liggen er nu bij huisartsen nog tienduizenden prikken op de plank, die waarschijnlijk worden vernietigd. Dat schrijft Trouw.

Omdat de kwaliteit van de vaccins niet meer kan worden gegarandeerd, kunnen ze niet naar het buitenland, stelt de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Hoogstwaarschijnlijk wordt dus zeker een deel vernietigd, aldus een woordvoerder van VWS in Trouw.

Een huisarts, die in de krant aan het woord komt, zegt bijna 10.000 prikken over te hebben. Hij noemt het 'erg pijnlijk', vooral omdat hij de bewaarvoorschriften van het RIVM heeft opgevolgd. "We hebben de koelkasten gekoppeld aan een alarmeringssysteem, zodat je per minuut de juiste temperatuur kunt lezen. Het overgrote deel van de vaccins zit nog in een geseald doosje. En toch moeten ze de prullenbak in."