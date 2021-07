Grootste studie ooit: bewerkt vlees vergroot kans op hartaanval met een vijfde

Worstjes, bacon en salami, maar ook gehakt, hamburgers en pulled pork, het is allemaal rood of bewerkt vlees en dus slecht voor je. De grootste studie tot nu toe toont aan dat het eten ervan de kans op een hartaanval met een vijfde vergroot.

De onderzoekers van de universiteit van Oxford roepen mensen dan ook op om het eten van rood of bewerkt vlees met driekwart te verminderen of er helemaal mee te stoppen. Slechts 50 gram bewerkt vlees vergroot de kans op hartziekten al met 18 procent, voornamelijk vanwege het hoge zoutgehalte en de grote hoeveelheid verzadigde vetten.

Voor rood vlees geldt een 9 procent grotere kans op hartaanvallen. Voor gevogelte werd geen verband gevonden met hartaandoeningen, vermoedelijk omdat het minder vet bevat. Onderzoeksleider Anika Knüppel zegt tegen The Guardian dat er geen veilige ondergrens is voor de consumptie van rood en bewerkt vlees. Ze adviseert het bij hooguit één keer per week te laten.

Deze vleessoorten zijn zo ongezond omdat ze veel verzadigde vetten bevatten die het cholesterol verhogen, terwijl het vele zout de bloeddruk de hoogte injaagt. Beiden zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Eerdere studies wezen ook al uit dat zelfs gematigde hoeveelheden rood en bewerkt vlees de kans op darmkanker al vergroten.