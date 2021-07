Fastfood was in de jaren 80 veel gezonder

Met al die salades en wraps die tegenwoordig op de kaart staan bij Burger King en McDonald's zou je denken dat fastfood gezonder is geworden, maar niets is minder waar. Je kon voor je gezondheid beter een burgertje bestellen in de jaren 80.

Dat blijkt uit onderzoek naar bijna 1800 gerechten tussen 1986 en 2016. De onderzoekers vergeleken hamburgers en friet, maar ook desserts van tien populaire fastfoodketens, waaronder KFC, Burger King, Wendy's en McDonald's. Wat bleek: het gemiddelde hoofdgerecht is 39 gram in gewicht toegenomen tussen 1986 en 2016. De hamburgers en aanverwanten bevatten gemiddeld 90 calorieën meer. Het gemiddeld aantal calorieën van bijgerechten is gestegen van 175 naar 217. Desserts stegen relatief het hardst in gewicht (71 gram) en calorieën (186).