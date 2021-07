Waarom je moet oppassen met heel veel koffie

Een kopje koffie in de vroege ochtend en nog een paar verspreid over de dag, daar is weinig mis mee. Maar vanaf dagelijks een kop of zes moet je gaan uitkijken. Volgens nieuw onderzoek neemt de kans op dementie dan toe.

De laatste tijd waren er vooral veel onderzoeken die de gezondheidsvoordelen van een paar koppen koffie per dag aantoonden, maar dan stond er altijd wél bij: drink er niet meer dan vier. Een grote studie onder bijna 18.000 deelnemers tussen de 37 en 73 jaar van het Britse Biobank-project toont aan dat de risico's scherp toenemen naar mate je meer drinkt. De deelnemers die zes of meer koppen koffie per dag dronken liepen 53 procent meer kans op dementie dan degenen die het bij een of twee koppen hielden, aldus de onderzoekers.

Epidemioloog Kitty Pham van de University of South Australia reageert: "Dit is het grootste onderzoek ooit naar het verband tussen koffie, hersenvolume, dementierisico en de kans op beroertes. Ook zijn voor het eerst beelddata van hersenvolumes gebruikt en is gecorrigeerd voor een groot aantal factoren."

De onderzoeker benadrukt dat een paar koppen koffie per dag prima is, maar dat er een verband lijkt te zijn tussen een verhoogd risico op dementie en heel veel koffie drinken. "Als je koffiegebruik richting de zes koppen per dag gaat, is het misschien tijd om je gewoontes te veranderen," aldus Pham.