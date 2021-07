Wat is er bekend over de lambdavariant?

We gaan het hele Griekse alfabet af, klinkt het hier en daar. Zo ver is het nog niet, maar we zijn al wel bij de lambdavariant van het coronavirus aanbeland. Wat is daar tot nu toe over bekend?

De variant verspreidt zich momenteel in Zuid-Amerika. Bijna alle besmettingen in Peru worden bijvoorbeeld veroorzaakt door de zogenoemde C.37-mutatie. De variant is inmiddels ook in Europa aangekomen. In Nederland zijn er zes besmettingen gevonden met de lambdamutatie.

De mutatie is mogelijk besmettelijker en kan slechter worden bestreden door het immuunsysteem, zo staat in een WHO-rapport uit juni en een nieuwe nog niet gereviewde studie van begin deze maand. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de variant nu 'onder observatie'. Hij is dus nog niet 'zorgwekkend' zoals de deltavariant.

De symptomen van de lambdavariant zijn ongeveer hetzelfde als bij de andere versies van het coronavirus: hoesten, koorts, verlies van reuk en smaak. Hier en daar worden ook darmklachten gerapporteerd.

Volgens viroloog Jairo Méndez-Rico bieden de vaccins nog wel goede bescherming. Tegen Deutsche Welle zegt hij: “Alle vaccins die we hebben goedgekeurd tegen de coronavarianten die wereldwijd circuleren, zijn over het algemeen doeltreffend. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met lambda minder het geval zou zijn.”