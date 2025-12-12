ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je je oren écht niet moet schoonmaken met een wattenstaafje

gezondheid
door Peter Janssen
vrijdag, 12 december 2025 om 12:55
13223664 m normal none
Het voelt misschien fris en hygiënisch: na het douchen even snel met een wattenstaafje door je oor. Maar volgens artsen is dat precies wat je níét moet doen. Sterker nog, het kan meer schade aanrichten dan je denkt.
Ons oor is namelijk een zelfreinigend systeem. Oorsmeer – hoe onsmakelijk het soms ook klinkt – heeft een belangrijke functie. Het houdt het oor gehydrateerd, beschermt tegen bacteriën en vangt stof en vuil op. Normaal gesproken verplaatst het oorsmeer zich vanzelf langzaam naar buiten, waar je het veilig kunt wegvegen met een doekje. Door met een wattenstaafje in je gehoorgang te prikken, verstoor je dat proces.
Gehoorverlies
Het grootste probleem is dat je het oorsmeer niet verwijdert, maar juist verder naar binnen duwt. Daardoor kan het zich ophopen tot een prop die je gehoorgang blokkeert. Het resultaat: slechter horen, een drukkend gevoel en soms zelfs pijn. In ernstige gevallen ontstaan ontstekingen of beschadig je het kwetsbare trommelvlies. Een kleine misstap is genoeg om een scheurtje te veroorzaken, met gehoorverlies of duizeligheid als mogelijk gevolg.
Daarnaast kunnen wattenstaafjes kleine wondjes maken in de gehoorgang. Die lijken onschuldig, maar kunnen snel gaan ontsteken doordat het warme, vochtige oor een ideale plek is voor bacteriën. Ook oorirritatie, jeuk en zelfs chronische klachten komen veel voor bij mensen die regelmatig in hun oren peuteren.
Hoe dan wél?
Hoe maak je je oren dan wél schoon? Simpel: meestal hoef je niets te doen. Het oor regelt het zelf. Vind je dat er toch te veel oorsmeer zit, dan kun je onder de douche voorzichtig wat water laten inlopen of een speciale oordruppel gebruiken. Bij extreme ophopingen is druppelen met olie en een bezoekje aan de huisarts een goed idee. Die kan het simpel voor je verwijderen.
Kortom: weg met die wattenstaafjes. Je oren zijn prima in staat zichzelf schoon te houden – als je ze tenminste met rust laat.

Lees ook

Vijf klappen in één uur: de aanslag van één blikje cola op je lichaamVijf klappen in één uur: de aanslag van één blikje cola op je lichaam
Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in verouderingNieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering
Dit is hoeveel eiwit je lichaam in één keer kan verwerken (het is meer dan je denkt)Dit is hoeveel eiwit je lichaam in één keer kan verwerken (het is meer dan je denkt)
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

Loading