Waarom je je oren écht niet moet schoonmaken met een wattenstaafje

Het voelt misschien fris en hygiënisch: na het douchen even snel met een wattenstaafje door je oor. Maar volgens artsen is dat precies wat je níét moet doen. Sterker nog, het kan meer schade aanrichten dan je denkt.

Ons oor is namelijk een zelfreinigend systeem. Oorsmeer – hoe onsmakelijk het soms ook klinkt – heeft een belangrijke functie. Het houdt het oor gehydrateerd, beschermt tegen bacteriën en vangt stof en vuil op. Normaal gesproken verplaatst het oorsmeer zich vanzelf langzaam naar buiten, waar je het veilig kunt wegvegen met een doekje. Door met een wattenstaafje in je gehoorgang te prikken, verstoor je dat proces.

Gehoorverlies

Het grootste probleem is dat je het oorsmeer niet verwijdert, maar juist verder naar binnen duwt. Daardoor kan het zich ophopen tot een prop die je gehoorgang blokkeert. Het resultaat: slechter horen, een drukkend gevoel en soms zelfs pijn. In ernstige gevallen ontstaan ontstekingen of beschadig je het kwetsbare trommelvlies. Een kleine misstap is genoeg om een scheurtje te veroorzaken, met gehoorverlies of duizeligheid als mogelijk gevolg.

Daarnaast kunnen wattenstaafjes kleine wondjes maken in de gehoorgang. Die lijken onschuldig, maar kunnen snel gaan ontsteken doordat het warme, vochtige oor een ideale plek is voor bacteriën. Ook oorirritatie, jeuk en zelfs chronische klachten komen veel voor bij mensen die regelmatig in hun oren peuteren.

Hoe dan wél?

Hoe maak je je oren dan wél schoon? Simpel: meestal hoef je niets te doen. Het oor regelt het zelf. Vind je dat er toch te veel oorsmeer zit, dan kun je onder de douche voorzichtig wat water laten inlopen of een speciale oordruppel gebruiken. Bij extreme ophopingen is druppelen met olie en een bezoekje aan de huisarts een goed idee. Die kan het simpel voor je verwijderen.

Kortom: weg met die wattenstaafjes. Je oren zijn prima in staat zichzelf schoon te houden – als je ze tenminste met rust laat.