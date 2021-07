Historisch moment: EU bereikt doel van 70 procent gevaccineerde volwassenen

"De EU heeft woord gehouden", zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel: 70 procent van de Europese bevolking is in juli gevaccineerd tegen het coronavirus.

Dat wil zeggen: ongeveer 256 miljoen volwassenen hebben een eerste prik gehad, 57 procent is volledig gevaccineerd. EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) vindt dat de EU "collectief trots" mag zijn. "Ik ben erg blij dat 57 procent al volledig is ingeënt terwijl steeds meer mensen elke dag worden gevaccineerd. Prognoses tonen dat we aan het eind van de zomer ons doel zullen bereiken van minstens 70 procent volledige vaccinatie."

Maar de EU moet ook waakzaam blijven, aldus voorzitter Von der Leyen. "De deltavariant is erg gevaarlijk. Daarom roep ik iedereen die de kans heeft op om zich te laten inenten. Voor zijn eigen gezondheid en voor anderen."