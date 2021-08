Bijna de helft van de Britten krijgt in september al derde prik

Na Israël start ook het Verenigd Koninkrijk met het uitdelen van de zogenoemde boosterprik. Maar liefst 32 miljoen Britten kunnen vanaf september een derde dosis van het coronavaccin krijgen.

Volgens Britse krant The Telegraph moet voor het eind van het jaar iedereen die dat wil een derde prik hebben gekregen. Israël geeft momenteel alle 60-plussers een extra dosis van het vaccin. Hoewel twee prikken in principe voldoende bescherming bieden, zou een derde injectie de immuniteit nog weer flink versterken, met name tegen de deltavariant.

Of dat nodig is, daar lopen de meningen over uiteen. Bernard van der Zeijst, hoogleraar vaccins en vaccinaties vindt het nog voorbarig, zegt hij tegen RTL Nieuws. "Laten we eerst goed onderzoek doen of een derde prik inderdaad een toegevoegde waarde heeft. De twee prikken beschermen tot nu toe goed. En als we voor dat boostershot gaan, doe het dan in ieder geval met een vaccin dat ook werkt tegen de deltavariant. Laten we dus nog even wachten."

Immunoloog Ger Rijkers is wel voorstander van een derde prik voor kwetsbaren en ouderen. "Het vaccin verliest door die nieuwe deltavariant aan kracht. Met een derde prik kun je de kracht weer heel goed opkrikken. Dat is heel bemoedigend. Helemaal omdat bij ouderen het immuunsysteem meestal zwakker is dan bij jongeren."