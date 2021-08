“Voor Nederlanders geldt nu: vaccineren of corona krijgen”

Na Israël begint ook het Verenigd Koninkrijk met het uitdelen van een derde coronaprik. Echt nodig is dat niet, vindt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond. "Het is vooral belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren."

Ze legt in de Volkskrant uit dat het logisch is dat na een 'boosterprik' het aantal antistoffen in het lichaam weer flink omhoog gaat, maar dat dit niet per se veel zegt. "Naast een korte- heeft het afweersysteem een langetermijnwerking. De vaccinatie veroorzaakt ook een geheugenrespons, bedoeld voor wanneer je in de toekomst nogmaals met dezelfde ziekteverwekker in aanraking komt. Er zullen bijvoorbeeld weinig volwassenen zijn met antistoffen tegen mazelen, maar dat wil niet zeggen dat we daar niet tegen beschermd zijn. Op het moment dat je met mazelen in aanraking komt, komt die geheugenreactie op gang, krijg je nieuwe antistoffen en T-cellen en ben je alsnog beschermd. Dat is de fase waar we nu met het coronavirus in zitten. Na zes maanden nemen de antistoffen een beetje af, maar alles wijst erop dat die geheugenreactie nog prima aanwezig is.’

Een derde prik is medisch gezien overbodig, denkt Van Egmond. "Pfizer zegt nu dat de effectiviteit van zijn vaccin gedaald is van 90 tot 84 procent. Daarbij kijken ze naar alle infecties, van een loopneus tot ernstige ziekte. Maar tegen ziekenhuisopname en overlijden beschermt het vaccin met 97 procent. Dat is nog steeds extreem hoog."

Ze vindt het dan ook belangrijker dat de rest van de wereld een eerste dosis krijgt in plaats van Europeanen een derde prik te geven. "Het is vooral belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Voor Nederlanders ligt de keuze op dit moment niet meer tussen je wel of niet laten vaccineren, maar tussen je laten vaccineren of covid krijgen. Die deltavariant is zo besmettelijk dat mensen die niet gevaccineerd zijn hoe dan ook op een zeker moment besmet raken. Dat is goed om je te realiseren."