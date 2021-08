Klaar! Meeste vaccinatielocaties gaan dicht

De GGD's sluiten de komende tijd zeker 73 vaccinatielocaties. Dat blijkt uit een inventarisatie het AD. Hiervoor in de plaats komen mobiele prikbussen en pop-up priklocaties. De redenen: bijna iedereen die wil is gevaccineerd. Op de top werden er iedere dag ruim 200.000 mensen gevaccineerd. Dat is intussen nog maar de helft. En van die prikken gaat het vooral om de tweede injectie. Veel van de 143 locaties worden daarom de komende tijd ontmanteld. Bij de meeste priklocaties die nog open zijn kunnen ongevaccineerden zonder afspraak terecht, om het percentage gevaccineerden verder omhoog te krijgen.

Dat percentage is hoger geworden dan aanvankelijk was gedacht: zo'n 90 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder is gevaccineerd. Dat is ook internationaal erg hoog. Hoe hoger het percentage gevaccineerden, des te kleiner de kans dat het virus voet aan de grond krijgt.