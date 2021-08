Man verliest ouders en broer aan corona nadat ze vaccin weigerden

Binnen een week stierven zijn vader, moeder én broer aan Covid-19, vertelt een man uit het Britse Cardiff aan The Guardian. Ze hadden bewust geen vaccin genomen, bang als ze waren na alle desinformatie van anti-vaxers.

Chef-kok Francis Goncalves denkt dat zijn 73-jarige vader Basil het virus op heeft gelopen in het ziekenhuis. Hij besmette op zijn beurt moeder Charmagne van 65 en broer Shaul (40) tijdens een familiediner. Het drietal dat in Portugal woonde, was principieel tegen vaccineren. "Ze hebben zich laten inpakken door heel veel anti-vaccinatiepropaganda," vertelt Goncalves tegen de Britse krant. "Die speelt in op mensen die bang zijn en ze zijn in de val getrapt. De boodschap die ik naar buiten wil brengen is: waarom zou de overheid je pijn willen doen? Wat is het doel daarachter? Ik heb zoveel mensen gesproken die bang zijn voor het vaccin en het kost levens."

De 43-jarige Goncalves vertelt dat zijn ouders onderliggende aandoeningen hadden, maar dat zijn broer 'de gezondste persoon' was die hij kende. "Als hij niet in de sportschool was of hardliep maakte hij wandelingen. Hij heeft al vijftien jaar geen druppel alcohol gedronken en volgde een plantaardig dieet."

Een paar dagen nadat zijn familie samen had gegeten, begon zijn broer zich ziek te voelen. "Hij had een heel zwaar gevoel en zei dat hij moe was." Zijn vader en broer waren al overleden voor Goncalves in Portugal aankwam. Zijn moeder overleed een paar dagen later. "Mijn vader en moeder hielden veel van elkaar en deden alles voor ons. Mijn broer was mijn beste vriend." Een simpele prik had zoveel ellende kunnen voorkomen.