Duitse verpleegkundige diende bij duizenden mensen zoutoplossing toe in plaats van vaccin

Vermoedelijk gaf een verpleegkundige ruim 8500 Duitse ouderen een zoutoplossing in plaats van een coronavaccin. De zeventigers worden nu opnieuw opgeroepen voor een prik, meldt de regionale publieke omroep NDR.

De vrouw die in een vaccinatiecentrum in Landkreis Friesland werkte, is zover bekend niet opgepakt. Wel loopt er een onderzoek. Ze wordt verdacht van een politiek gemotiveerd misdrijf. Op sociale media was ze namelijk sceptisch over het nut van de vaccins.

Een zoutoplossing is waarschijnlijk niet schadelijk voor de gezondheid, het mislopen van een vaccin in tijden waarin de deltavariant om zich heen grijpt, is dat wel.