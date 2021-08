Pandemie verstoort viraal evenwicht: vrees voor griepgolf

In juni was er plots een opleving van het RS-virus onder kinderen. De griepepidemie bleef deze winter juist helemaal uit. Covid-19 zorgt ervoor dat andere virussen van slag raken.

"In twintig jaar heb ik nog nooit een patiënt met RS-virus gezien in de zomer”, zegt Louis Bont, kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht tegen NRC. "Een epidemie in de zomer was tot nu toe uitgesloten. En nu is deze zomerse piek van RS-virusbesmettingen in Nederland hoger dan de hoogste piek in de zes voorgaande winters.”

Maar ook het humaan metapneumovirus, enkele andere wintercoronavirussen, en het rhinovirus komen onverwacht veel voor, blijkt uit de Nivel Peilstations. "Normaal zie je in de zomer vooral het rhinovirus”, zegt Mariëtte Hooiveld, epidemioloog bij het Nivel, tegen de krant.

Bont vreest net als veel andere experts voor de griep deze winter. "Virussen komen altijd opeenvolgend, ze wisselen elkaar af. Normaal komt de griepepidemie direct na het RS-virus. Als dat straks toch allemaal tegelijk komt, ergens tussen november en januari, dan zouden we op sommige plekken enorme epidemieën kunnen gaan zien, en raakt onze gezondheidszorg overspoeld.”