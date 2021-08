Peiling: We willen wel een derde prik, maar eerst zijn arme landen aan de beurt

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van een derde coronaprik, maar wel pas nadat arme landen gevaccineerd zijn. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder 27.000 leden van het opiniepanel.

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de vaccins nu eerst naar arme landen moeten, terwijl 35 procent vindt dat kwetsbaren direct een derde prik moeten kunnen krijgen. 16 procent is tegen een 'boosterdosis' maar dit zijn veelal mensen die in het algemeen tegen de vaccins zijn.

Daarentegen zou 86 procent van de gevaccineerden zelf ook wel een derde prik willen, kwetsbaar of niet.

In steeds meer landen staat een derde dosis op de planning voor kwetsbare mensen. In de VS is er zelfs het plan om iedereen acht maanden na vaccinatie 'een boostershot' toe te dienen.