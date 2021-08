Nieuwe akelige corona-variant trekt over de aarde

Een nieuwe coronavariant verspreidt zich snel over de wereld. De variant, voorlopige naam C.1.2, werd in mei voor het eerst gesignaleerd in Zuid-Afrika, maar is inmiddels ook opgedoken in Congo, Mauritius, Engeland, Portugal, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. En dat zijn slechts de landen waarvan vaststaat dat C1.2 er is.

De variant is besmettelijker dan andere varianten van het coronavirus en weet antilichamen, en dus vaccins, slim te omzeilen. Dat kan betekenen dat mensen die covid hebben gehad of gevaccineerd zijn tegen deze variant minder goed beschermd zijn. Wetenschappers maken zich bovendien zorgen over de snelheid waarmee de variant muteert, schrijft het Bloomberg. Met een snelheid van zo'n 42 mutaties per jaar doet het dat bijna twee keer zo snel als de tot nu toe bekende varianten van het coronavirus.