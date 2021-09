‘Detoxen is onzin’

Aan het geloof dat het nut heeft om je lichaam te 'ontgiften' wordt veel geld verdiend. Door schrijvers van dieetboeken en voedingsgoeroes. En veel kwaad kan het niet, zeggen artsen tegen het AD. Maar het slaat nergens op. Eeuwenlang werd gedacht dat 'aderlating' een manier was om ziekte af te voeren uit het lijf. Het sloeg nergens op, maar de methode hield stand van voor de jaartelling tot bijna in de moderne tijd.

Detoxen is de hedendaagse manier van aderlating. Het spreekt tot de verbeelding dat als je een tijdje geen voedsel gebruikt je lichaam wordt gereinigd van alle troep die we eten. Het kleidieet van voedselgoeroe Rens Kroes is een voorbeeld van het detox-idee.

Het klinkt logisch, erkent Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. ,,Maar om je lichaam te ontdoen van vreemde stoffen, heb je geen kleidieet nodig.'' Het lichaam heeft zo z'n eigen ontgiftingscentrum: de lever ruimt afvalstoffen op. ,,Detoxen heeft daar geen bewezen effect op.''

Er zijn detoxkuren die gevaarlijk kunnen zijn, zeg arts en hoogleraar Mathus-Vliegen in het AD. Ze behandelde een man die op de intensive care was beland nadat hij veel water en laxeermiddel had gebruikt. Hij liep een watervergiftiging en een kaliumtekort op en overleefde het maar net. ,,Het is nooit onderzocht, maar ik denk dat de goede bacteriën die in de darmen leven, het helemaal niet zo leuk vinden als er met een rotvaart een grote hoeveelheid vocht langskomt.''

We eten en drinken van alles wat giftig is. Als je lichaam niet goed met deze gif- en afvalstoffen om zou kunnen gaan, dan zouden we allang overleden zijn, of op zijn minst in zeer ernstige medische toestand zijn. Een gezond lichaam heeft nieren, een lever, en longen die al detoxend werken. Er is tot op heden nog geen manier gevonden om dit proces nog beter te maken dan hoe een gezond lijf dit al automatisch doet.