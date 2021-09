Explosie van aantal jongeren in transgenderzorg: lange wachtlijsten

Tot een jaar of acht geleden waren er enkele tientallen jongeren per jaar die transgenderzorg nodig hadden. Op dit moment staan er 1855 op de wachtlijst.

Vorig jaar waren het er 1179. Het aantal jongeren dat transgender is en daar behandelingen voor wil, stijgt al jaren. "Tot ongeveer 2013 ging het om enkele tientallen jongeren per jaar. De afgelopen twee tot drie jaar is dit aantal exponentieel gestegen tot ongeveer 500 jongeren tot en met 17 jaar. En het aantal volwassenen is verdubbeld, van wie een groot deel tussen de 18 en 30 jaar is", bevestigt Annelou de Vries, kinderpsychiater bij Amsterdam UMC aan de NOS.

Het aantal aanmeldingen van mensen met het vrouwelijk geboortegeslacht neemt veel harder toe dan dat van mensen die als man zijn geboren. In Amsterdam is dat percentage zelfs drie keer zo hoog. Gemiddeld genomen bedraagt de wachttijd nu 36 weken. Dat is vanaf de aanmelding tot het eerste intakegesprek. Daarna volgt het hele behandeltraject pas.

Volgens De Vries zijn de wachtlijsten onder meer een gevolg van de toegenomen acceptatie van transpersonen. Ze ziet een verband tussen de hoeveelheid media-aandacht en het aantal aanmeldingen. "Iedere jongere die op zoek is gaat natuurlijk in deze tijd zoeken, ook op sociale media. Die komt met andere jongeren in contact en die wordt ook door andere jongeren bevrucht in zijn ideeën."

In een aantal Europese landen is de rem op de behandeling van transgender personen gezet. Dat vindt De Vries onethisch. "Ik heb zoveel jongeren daar zo gelukkig van zien worden en het zo goed bij hen zien passen."