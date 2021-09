Hoe zit het in andere landen met de coronapas?

Alleen gevaccineerd of met een negatieve test mag je straks nog naar de horeca, museum of bioscoop. Deze vorm van zachte vaccinatiedwang kan in ons land op veel weerstand rekenen. Hoe gaat het in andere landen?

Om de vaccinatiegraad op te krikken wordt in veel landen een vorm van een vaccinatiepas ingevoerd. In Frankrijk is de pass sanitaire verplicht en kost een coronatest bovendien geld. Zo worden de Fransen flink gepusht om een prik te halen. Voor zorgpersoneel is inenting sowieso al verplicht. Het leidde afgelopen maand tot grote demonstraties waaraan honderdduizenden mensen deelnamen. Maar president Macron bereikte wel wat hij wilde: zijn land bungelde lang onderaan het vaccinatieranglijstje maar is nu een van de koplopers van Europa. Bijna 85 procent van de bevolking heeft inmiddels één prik gehad.

Sinds augustus is in Italië de groene pas, de certificazione verde, verplicht voor horeca, bioscopen en sportclubs. Vanaf 1 september is de pas ook nodig op scholen en universiteiten. Lukt het niet om eind deze maand 80 procent van de Italianen in te enten dan overweegt de regering verplichte vaccinatie voor iedereen.

In België geldt een coronapas alleen voor de hoofdstad Brussel, waar de vaccinatiegraad met 62 procent veel lager ligt dan in de rest van het land. In Vlaanderen is zelfs 90 procent volledig gevaccineerd.

Denemarken liep gedurende de hele pandemie voor op de rest van Europa. De Denen hadden een coronapas die de afgelopen maanden verplicht was in de horeca, maar die is nu net als alle andere coronamaatregelen afgeschaft. 83 procent van alle 12-plussers is volledig gevaccineerd en Denemarken ziet Covid-19 nu als een normale ziekte die nooit meer helemaal zal verdwijnen.