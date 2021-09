AstraZeneca ‘effectief medicijn tegen agressieve borstkanker’

De proef met een nieuw medicijn voor de behandeling van een agressieve vorm van borstkanker heeft volgens de maker, AstraZeneca, "de verwachtingen zeer royaal overtroffen", waardoor de hoop op "genezing" is gewekt.

Het Britse farmaceutische bedrijf zei dat driekwart van de vrouwen in een proef met hun nieuwe medicijn, Enhertu, na 12 maanden geen groei van de tumor liet zien, vergeleken met slechts een derde van de patiënten die met een ander medicijn werd behandeld.

David Fredrickson, hoofd oncologie bij AstraZeneca, zegt tegen de Sunday Times dat er tranen vloeiden en kreten van verbazing klonken toen wetenschappers vorige week de gegevens via een videogesprek kregen. "Het is opmerkelijk om te horen dat de oncologische gemeenschap zeggen: 'Is het mogelijk dat we een remedie kunnen bieden voor vrouwen met een bepaalde vergevorderde borstkanker?'"

Want het nieuwe medicijn gaat zeker niet alle borstkankerpatiëntes helpen. Enhertu, toegediend via een intraveneus infuus, wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker die is uitgezaaid. Het kan alleen worden gebruikt bij patiënten bij wie de kanker een eiwit, Her2, in grote hoeveelheden produceert op het oppervlak van tumorcellen. De mutatie wordt gevonden bij ongeveer een vijfde van de patiënten. Maar voor die - toch aanzienlijke - groep is de vondst van AstraZeneca goed nieuws.

Het bedrijf hoopt het gebruik van het medicijn uit te breiden naar eerdere stadia van kanker.