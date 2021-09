‘Te veel eten is niet de belangrijkste oorzaak van overgewicht’

Je eet te veel en daarom kom je aan. Het klinkt simpel, maar volgens onderzoekers zit het anders: we komen aan, omdat we honger hebben.

Decennialang werken diëtisten en andere experts met het energiebalansmodel, dat er simpelweg op neerkomt dat je minder calorieën binnen moet krijgen dan je verbrandt. Maar volgens David Ludwig, universitair hoofddocent in Wageningen, heeft dit model aantoonbaar gefaald: er zijn nog steeds veel te veel dikke mensen en afvallen blijft lastig.

Ludwig komt daarom met het koolhydraat-insulinemodel, dat ons moderne eetpatroon verantwoordelijk houdt voor overgewicht. “Het proces van aankomen en te veel vet opslaan zorgt ervoor dat we honger krijgen en te veel eten,” zegt de wetenschapper tegen Scientias. “Met andere woorden, we hebben oorzaak en gevolg omgedraaid.”

Toch die koolhydraten

We eten te veel snelle, bewerkte koolhydraten. Daardoor verandert ons metabolisme wat vetopslag, gewichtstoename en obesitas stimuleert, aldus Ludwig. De snelle koolhydraten worden eerder in vet opgeslagen, waardoor er minder calorieën beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld spieren. De hersenen krijgen dan het signaal dat er te weinig energie is en dat leidt tot hongergevoelens. Daarnaast heb je kans dat het metabolisme vertraagt om calorieën te sparen. Enerzijds krijg je dus honger en anderzijds verbrand je minder.

“Een maaltijd kan caloriearm zijn, maar als we daardoor snel weer honger krijgen en geen energie meer hebben, wat is dan het voordeel?” stelt Ludwig. Het is volgens de onderzoeker simpel: de ene calorie is de andere niet. Kies dus liever voor trage koolhydraten uit volkoren producten of minder in het algemeen met koolhydraatrijk voedsel.