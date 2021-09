Beschermt mijn mondkapje mij als niemand anders er een draagt?

De mondkapjes zijn in Nederland bijna uit het straatbeeld verdwenen. Alleen in het OV blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Maar dat het niet meer moet betekent niet per se dat je er niet een zou kunnen dragen. Alleen: heeft dat zin?

Dat heeft zin, schrijft de wetenschapsredactie van de New York Times.

Het is waar dat mondkapjes het beste werken als iedereen in winkel of theater, er een draagt. Een groot deel van de uitgeademde infectieuze deeltjes van een besmet persoon worden tegengehouden door een mondkapje, waardoor de virale verspreiding bij de bron wordt gestopt.

Maar er is ook voldoende bewijs dat mondkapjes de drager beschermen, zelfs als anderen om hen heen geen mondkapje dragen. De mate van bescherming hangt af van de kwaliteit van het masker en hoe goed het past. Zo droegen tijdens een hoteluitbraak in Zwitserland medewerkers en een gast die besmet raakten spatschermen; degenen die een mondkapje droegen raakten niet besmet. En een onderzoek in Tennessee wees uit dat gebieden waar mondkapjes verplicht zijn minder ziekenhuisopnames hadden dan gebieden waar mondkapjes niet verplicht waren.

In laboratoriumproeven is aangetoond dat een mondkapje de persoon die het draagt ​​beschermt. Hoeveel bescherming het biedt hangt van veel factoren af. Maar helpen doet het.