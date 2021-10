Coronabrandhaar Staphorst breidt zich uit, ziekenhuis vol

De coronabrandhaard rond Staphorst breidt zich in de nieuwste cijfers van het RIVM uit. Ook buurgemeente Dalfsen kleurt donkerrood, met 21 positieve testen in de afgelopen 24 uur. In Staphorst zijn 54 nieuwe besmettingen gemeld, negen minder dan een dag eerder. Huisartsen in het dorp riepen gisteren inwoners nog op zich te laten vaccineren, bericht De Stentor.

Met een ‘score’ van 312,8 positieve tests per 100.000 inwoners is de gemeente in Noordwest-Overijssel dé grote besmettingshaard in Nederland. Buurgemeente Zwartewaterland kent eveneens een hoog aantal positieve tests: 21 in totaal, dat zijn er 92 per 100.000 inwoners.

De toestroom van corona-patiënten bij Isala in Zwolle is zo groot, dat het zaterdag meerdere covid-zieken heeft moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Isala ondervindt directe de gevolgen van de hausse aan nieuwe besmettingen in met name Staphorst en Zwartewaterland.