Erg besmettelijke coronavariant opgedoken: moeten we ons zorgen maken?

In het Verenigd Koninkrijk is een afstammeling van de deltavariant ontdekt, die AY4.2 is gedoopt. Wetenschappers denken dat de nieuwe mutatie nog besmettelijker is dan de deltavariant zelf.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten gaat het om “de meest besmettelijke coronavirusstam sinds het begin van de pandemie.” De variant zou al goed zijn voor 10 procent van de Britse besmettingen en 10 tot 15 procent besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke deltavariant.

Het Laatste Nieuws vroeg viroloog Marc Van Ranst om zijn relativerende licht te laten schijnen over de onheilspellende berichten van de overkant van het Kanaal. “Op dit moment is het nog niet duidelijk wat we er echt van moeten denken”, aldus Van Ranst. “Het gaat om een ‘Variant of Interest' binnen de deltavariant, nog niet om een ‘Variant of Concern’. Elk land kijkt het nu na.”

Van Ranst gaat ervan uit dat de vaccins gewoon werken tegen AY4.2. En bovendien: tegenhouden doe je zo'n variant toch niet. “Vrezen voor de komst van een nieuwe grote variant zoals delta heeft geen zin, want dat gebeurt gewoon”, aldus Van Ranst. “Dat is de normaalste zaak ter wereld. Virussen die niet evolueren, zijn gedoemd om te verdwijnen. Het is hun handelsmerk, dat ze continu veranderen. De meeste veranderingen leiden echter tot niets. Dan verdwijnen ze weer. Andere veranderingen leiden tot minder fitheid en die varianten verdwijnen zéker. Nog andere veranderingen leiden tot méér fitheid en die varianten zullen dan uiteindelijk overleven.”