Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

In e zoveelste dump van Epstein-files zit een opmerkelijke briefkaart. Trump houdt vol Epstein amper te kennen, maar lijkt we minstens keer aan boord te zijn geweest van de Lolita-express, het vliegtuig van Epstein, waarmee hij rijke vrienden je piepjonge meisjes heem em weer vloog.En dan is er de briefkaart.

Alsof seksueel misbruiker Jeffrey Epstein (†66) zijn voormalige vriend Donald Trump (79) nog vanuit het graf wil achtervolgen, duikt er nu een ansichtkaart met belastende opmerkingen over de Amerikaanse president op

Het Trump-kamp zegt dat de briefkaart FAKE is, dus vermoedelijk is hj echt.

Epstein zou met de hand hebben geschreven aan Larry Nassar (62), de voormalige teamarts van de Amerikaanse gymnastiekbond. Volgens de aanklacht zou Nassar jarenlang in totaal 254 jonge vrouwen seksueel hebben misbruikt, waaronder superster Simone Biles (28). Hij zit daarom een gevangenisstraf van 30 jaar uit. Zijn misdaden worden beschouwd als het ergste seksschandaal in de geschiedenis van de Amerikaanse sport.

Een samengestelde foto toont een envelop en een kaart met een grove toespeling op de Amerikaanse president Donald Trump, die naar verluidt door de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein aan Larry Nassar is geschreven.

In de brief wenste Epstein Nassar naar verluidt "veel succes" en begon hij met: "We hadden één ding gemeen: onze liefde en zorg voor jonge vrouwen". Epstein zou zijn voortgezet in de hoop "dat ze hun volledige potentieel zouden benutten".

"Voorliefde voor jonge huwbare meisjes"

Dan volgt de passage die nu voor krantenkoppen zorgt: "Onze president deelt onze voorkeur voor jonge, huwbare meisjes", zou Epstein hebben geschreven met het oog op Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn. En verder: "Als er een jonge schoonheid langskwam, greep hij graag toe, terwijl wij genoegen moesten nemen met etensresten in de kantines van het systeem." Daarmee bedoelde hij dat ze allebei in de gevangenis terechtkwamen. Hij zou hebben afgesloten met de woorden: "Het leven is oneerlijk! Je J. Epstein"