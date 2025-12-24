"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed' wilde laten stromen"

In Engeland is door een geslaagde undercoveroperatie twee Isis -krijgers nog net op tijd gepakt.In zijn eigen huiveringwekkende woorden schepte de aspirant-terreurleider Walid Saadaoui op over zijn perverse verlangen om Britse Joden af ​​te slachten, door te zeggen dat hij 'rivieren van hun onzuiver bloed' wilde laten stromen – waarbij vermoorde christenen 'een bonus' zouden zijn. Ze waren op verkenning geweest en klaar om een bloedbad aan te richten.

De in Tunesië geboren voormalige hotelentertainer, die na zijn huwelijk met een Britse vakantieganger in dit land mocht blijven wonen, zei dat een mes niet genoeg zou zijn om zijn lust naar wat hij beschouwde als 'wraak' voor de Israëlische militaire operaties in Gaza te bevredigen .

Saadaoui vertelde een mede-extremist genaamd Farouk dat 'alleen een automatisch geweer' in staat zou zijn de slachting aan te richten die hij van plan was, en zei: 'Ik wil er zoveel mogelijk doden.'

'Ik heb een overweldigende drang. Soms heb ik het gevoel dat ik naar buiten ga en ze met stenen doodgooi, maar dan zeg ik tegen mezelf dat het zonde zou zijn.'

Gelukkig was het complot – dat hij had bedacht met medemigrant en IS- aanhanger Amar Hussein, die beweerde een voormalig Iraaks soldaat te zijn – door de politie geïnfiltreerd.

Farouk, van wie Saadaoui dacht dat hij een voorraad vuurwapens en meer dan 900 patronen munitie aan het regelen was, was in werkelijkheid een undercoveragent.

In mei vorig jaar reed Saadaoui naar de parkeerplaats van een spahotel in Lancashire voor de afgesproken overdracht van de wapens.

Enkele dagen eerder hadden hij en Hussein potentiële doelwitten verkend in de Joodse gemeenschap van Noord-Manchester, de grootste van Groot-Brittannië buiten Londen – waaronder kinderdagverblijven, scholen, restaurants, cafés en synagogen.

Enkele seconden later sloegen gewapende agenten, die op de loer hadden gelegen, toe en arresteerden Saadaoui voordat hij de buit in handen kon krijgen, die allemaal veilig onschadelijk was gemaakt.