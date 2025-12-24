Rusland heeft een steeds groter tekort aan mannen. Om te sterven aan het ftont, maar ook om de economie draaiende te houden . Vladimir Poetin probeert dat groeiende tekort op te vangen door massaal Indiase gastarbeiders aan te trekken. Daarmee worden de gaten gevuld die zijn gevallen doordat honderdduizenden Russische mannen sneuvelden of van de civiele arbeidsmarkt zijn verdwenen door lucratieve legercontracten.U

Poetin zoekt nieuwe arbeidskrachten

Sinds de invasie van Oekraïne zijn er naar schatting bijna een miljoen Russische militairen gedood of gewond geraakt, terwijl alleen al dit jaar zo’n 100.000 Russen naar het front zijn gestuurd. Dat leidt tot een acuut tekort aan goedkope mannelijke arbeidskrachten voor eenvoudige banen als stadsreiniging, afvalophaling en bouw.

Volgens de Russische ambassadeur in New Delhi werken er nu al ongeveer 70.000 Indiase staatsburgers legaal in Rusland, vooral in laagbetaalde sectoren. De Russische staat organiseert complete contingenten van arbeidsmigranten, die in barakken leven en in Russische steden zichtbaar het straatbeeld veranderen.

Deal tussen Poetin en Modi

Op 5 december sloten Poetin en de Indiase premier Narendra Modi in New Delhi een bilaterale overeenkomst om de instroom van Indiase arbeidskrachten verder te verhogen. Die afspraak moet het voor Indiase mannen makkelijker maken om tijdelijk in Rusland te werken en zo de tekorten op de Russische arbeidsmarkt helpen opvangen.

Kort na de top arriveerde al een nieuwe lichting van circa 10.000 Indiërs in Moskou, die wachten op hun werkpapieren. Russische media presenteren hen als oplossing voor personeelstekorten, maar laten onbenoemd dat die tekorten rechtstreeks samenhangen met de oorlog in Oekraïne.

Risico om als kanonnenvoer te eindigen

Voor een deel van de Indiërs blijkt het verblijf in Rusland dodelijke risico’s te hebben. Volgens Oekraïense bronnen en internationale media zijn minstens tientallen Indiërs met misleidende beloftes naar Rusland gelokt om vervolgens aan het front in Oekraïne te belanden.

Sommige Russische vrouwen zouden bewust trouwen met Indiase mannen om daarna hun echtgenoot aan te geven, zodat die onder legercontract naar het front wordt gestuurd. De weduwes kunnen daarna aanspraak maken op soldij en eventuele nabestaandencompensatie, terwijl de man als kanonnenvoer in Oekraïne wordt ingezet.

Spanningen en racistische aanvallen

De zichtbare toename van Indiase migranten leidt ook tot spanningen in de Russische samenleving. Op video’s is te zien hoe gemaskerde extreemrechtse jongeren Indiërs op straat omsingelen, uitschelden en mishandelen.