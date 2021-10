Opwarming aarde leidt mogelijk tot extreme toename aantal nierpatiënten

Miljoenen werknemers over de hele wereld krijgen meer last van chronische nierziekten nu de aarde verder opwarmt. De hittestress en daaruit volgende dehydratatie beschadigen de nieren, waarschuwen artsen.

In hete agrarische gebieden van landen als El Salvador en Nicaragua overlijden nu al abnormaal veel landbouwarbeiders aan nierfalen. Ook in andere warme delen van de wereld in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India, en het Midden-Oosten duikt de ziekte op bij mensen die zwaar lichamelijk werk moeten verrichten onder hete omstandigheden.

Geen symptomen

De nieren zijn verantwoordelijk voor de vochtbalans in het lichaam, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor hoge temperaturen. Er is steeds meer consensus dat chronische nierziekte erkend moet worden als een door hittestress veroorzaakte aandoening.

Iedere dag waarop de arbeiders op het veld in de hitte werken, brengen ze hun nieren een klein beetje schade toe. Na verloop van tijd kan dit leiden tot nierfalen. Aangezien mensen nauwelijks symptomen ervaren, hebben ze niet door dat ze steeds zieker worden, tot ze eindigen met nierziekte in de laatste fase, zegt dr. Cecilia Sorensen van Columbia University in Britse krant The Guardian.

Het gaat vooral om relatief jonge mannen die zwaar werk moeten verrichten in de hitte. Ze hebben vaak beperkte toegang tot zorg of zijn niet verzekerd. "Ze worden ziek van het werk dat ze doen, maar ze hebben geen keus," aldus Sorensen.

Ook in westerse wereld

Overal op de wereld in hete arme gebieden ontstaan epidemieën. "Als je kijkt naar de kaart met maximumtemperaturen in Centraal-Amerika, zul je zien dat die overeenkomt met regio's waar de ziekte veel voorkomt, de hotspots," zegt dr. Ramón García Trabanino, medisch directeur van El Salvadors centrum voor hemodialyse. "De sterftegraad is er tien keer hoger dan je zou verwachten. Het aantal nieuwe patiënten is overweldigend."

Behalve de hitte en dehydratatie spelen volgens sommige wetenschappers ook de blootstelling aan pesticiden, armoede en slechte voeding een rol bij het ontstaan van de ziekte. Toch waarschuwt professor Richard Johnson van de geneeskundefaculteit van de Amerikaanse universiteit van Colorado dat de aandoening ook in de westerse wereld voor kan komen. "Het is niet alleen een probleem van de suikerrietvelden in Nicaragua. In onze samenleving wordt de mogelijkheid dat hittestress en dehydratatie een rol spelen bij het ontstaan van nierziekten nog onvoldoende erkend."