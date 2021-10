Erectiestoornissen: als porno een probleem wordt

Hoe problematischer de relatie met porno, hoe vaker jonge mannen met een erectiestoornis kampen tijdens de seks. Dat blijkt uit een grote studie van het UZ Antwerpen.

“Het aantal jonge mannen dat op consultatie komt met een erectiestoornis, neemt heel duidelijk toe de laatste jaren,” zegt uroloog Gunter De Win (UZ Antwerpen) tegen De Morgen. Rapporteerde rond de eeuwwisseling nog 2 à 5 procent van de jonge mannen dat ze moeilijker of niet tot een erectie komen, dan is dat in recente jaren al opgelopen tot 20 à 30 procent. De samenhang met de oprukkende porno is overduidelijk.

De toegang tot online-pornografie is steeds makkelijker geworden, en het aanbod steeds uitgebreider. In 2019 verscheen er al alleen al op Pornhub voor 1,36 miljoen uur aan verse beelden, of 168 jaar. Vijf jaar geleden ging het om zo’n 200.000 uur.

De relatie tussen veel porno kijken en erectiestoornissen is nu voor het eerst bewezen. Een grootschalig onderzoek van het UZ Antwerpen en de UAntwerpen, bij zo’n 3500 mannen tussen de 18 en 35 jaar, trekt de conclusie: hoe problematischer de relatie met porno, hoe vaker een erectiestoornis voorkomt tijdens een seksuele daad. “Een erectie start altijd vanuit de nodige opwinding, soms knelt daar het schoentje.”

Bij mannen die veel porno kijken had 35 procent een vorm van erectiestoornis. Bij de lichtere gebruikers is dat maar 13 procent.

Wat is problematisch? Veel porno kijken, is dat niet per se. Hoewel de gemiddelde jonge man met een (milde) erectiestoornis wekelijks iets meer porno kijkt, 40 minuten versus 32 minuten, zijn de verschillen op dat vlak veel kleiner. Ook veel of weinig masturberen, lijkt weinig uit te maken. Wel een indicator: pornografische beelden kiezen boven the real deal of consequent meer dan een half uur porno consumeren per sessie.

“Ook wie er zijn dagdagelijks leven voor laat en zijn kijkgedrag niet onder controle krijgt, zit duidelijk in de gevarenzone”, zegt De Win. “Het gaat om wat porno kijken met je doet.” Niet toevallig geven jonge mannen met een erectiestoornis vaker aan dat ze meer en extremere pornografie moeten bekijken om eenzelfde gevoel van opwinding te bekomen.