37 graden is niét de normale lichaamstemperatuur

Je bent waarschijnlijk opgegroeid met de boodschap dat de normale lichaamstemperatuur 37 graden Celsius is. Die algemeen aanvaarde wijsheid is afkomstig van een onderzoek dat halverwege de 19e eeuw is uitgevoerd.

Maar nieuwere studies suggereren dat de gemiddelde mens eigenlijk een beetje minder warm is – ergens tussen de 36,4 C en 36,6 C.

Dus wat is waar? Welnu, de realiteit is dat er niet één exacte "normale" lichaamstemperatuur is, zegt huisarts Donald Ford, MD, MBA op de site van Cleaveland Health. Iedereen heeft zijn eigen vaste temperatuur en zelfs die is niet vast.

Je lichaamstemperatuur schommelt, maar binnen grenzen.

"Normaal gesproken wordt alles in het bereik van 36,11 tot 37,22 graden als normaal beschouwd", zegt Dr. Ford. "Maar er zijn momenten waarop een perfect gezond persoon een lichaamstemperatuur kan hebben die iets hoger of iets lager is dan dat."

Je "normale" lichaamstemperatuur verandert ook gedurende je leven. Het stijgt vaak van de kindertijd naar de volwassenheid voordat het in de latere jaren van het leven weer omlaag gaat.

Baby tot 10 jaar oud: 35,5 C tot 37,5 C

Elf tot 65 jaar oud: 36,4 C tot 37,6 C

Ouder dan 65 jaar: 35,8 C tot 36,9 C

Een gezond lichaam is over het algemeen redelijk goed in het op een comfortabel niveau houden van zijn temperatuur: "Als je bijvoorbeeld op een erg koude dag naar buiten gaat, zul je merken dat je huidtemperatuur gaat dalen, maar je kerntemperatuur binnen zal binnen het normale bereik blijven”, legt Dr. Ford uit.

Een deel van je hersenen, de hypothalamus genaamd, is hiervoor verantwoordelijk. Als je het te koud krijgt, geeft het je lichaam het signaal om warmte vast te houden door je bloedvaten te verkleinen en warmte te produceren door te rillen. En als je het te warm krijgt, geeft het je lichaam het signaal om te gaan zweten om af te koelen.

Het is echter normaal dat je temperatuur binnen een gezond bereik verandert terwijl je door je dag en je leven gaat.