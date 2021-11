Zeer sterke stijging ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen is de bezetting met coronapatiënten in één dag met 100 toegenomen, van 1212 naar 1312. Dat meldt het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding).

Op de IC's steeg de coronabezetting van 236 naar 240. Een toename van 100 in één dag was sinds april niet meer voorgekomen.

De ziekenhuizen trekken al enige tijd aan de bel dat ze de instroom niet meer aankunnen.

Vanavond komt het kabinet met nieuwe coronamaatregelen.

Verwacht wordt dat op meer plaatsen een coronatoegangsbewijs moet worden getoond en dat mensen vaker een mondkapje moeten dragen.