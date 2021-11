OMT wil lockdown van twee weken

Het OMT adviseert het kabinet "lockdown-achtige maatregelen" om de oplopende coronacijfers te bestrijden. Vanwege de ernst van de coronasituatie valt daar niet aan te ontkomen, melden bronnen rond het Outbreak Management Team tegen de NOS. Volgens de bronnen adviseert het OMT een lockdown van zo'n twee weken.

In die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en zouden bioscopen en theaters dicht moeten. Naar verluidt staat in het advies ook om de sluitingstijden voor de horeca en de groepsgrootte aan te passen. Volgens het OMT kunnen de scholen wel open blijven.

Of deze maatregelen echt worden genomen, is nog niet duidelijk. Vanochtend is er op het Catshuis weer overleg tussen de meest betrokken bewindslieden en de vaste adviseurs. Ook zijn er nog allerlei andere overleggen. Morgenavond is er weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge.