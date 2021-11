Schnitzelpaniek: In Oostenrijk wil iedereen nu toch een prik

Sinds maandag is in Oostenrijk een negatieve test niet meer genoeg om een restaurant, kabelbaan of kroeg in te mogen. En dat is genoeg voor veel ongevaccineerden om hun principes overboord te gooien: het is razend druk bij de priklocaties.

Het wordt schnitzelpaniek genoemd: de Oostenrijker vindt zijn wienerschnitzel toch net iets belangrijker dan zijn weerzin tegen het vaccin. In het hele land stonden urenlange rijen voor de vaccinatiecentra, nu de 2G-regel geldt. Die houdt in dat je voor de meeste openbare gelegenheden een bewijs van vaccinatie of genezing moet kunnen laten zien.

In de Duitse deelstaat Saksen geldt de 2G-regel eveneens sinds maandag. Saksen heeft de laagste vaccinatiegraad van Duitsland. Slechts 57,2 procent is volledig gevaccineerd. Ook Nederland overweegt 2G in te voeren.

Dat Oostenrijk, en ook Duitsland, in actie komen, is niet gek. Met 639 coronabesmettingen per 100.000 inwoners zijn er in Oostenrijk nog meer besmettingen dan in ons land (443,4 per 100.000 inwoners) en ook in het Duitse Saksen zijn de besmettingscijfers torenhoog.