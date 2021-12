Kuipers: extra ic-personeel opleiden lost druk niet volledig op

Er is een tekort aan ic-verpleegkundigen, maar een toename zal de druk op de zorg niet volledig oplossen. Dat zegt Ernst Kuipers bij Nu.nl.

"Personeel is de beperkende factor", zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). "Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat we dat volledig kunnen oplossen." Er was al een tekort aan ic-verpleegkundigen. "De voorspelling was dat dat tekort tot 2030 zou verdubbelen", aldus Kuipers.

Vorig jaar startten ruim 460 mensen aan de verpleegkunde-opleiding. Dat hadden er 300 meer moeten zijn om aan de vraag te voldoen.

Kuipers stelt voor om de opleiding anders in te richten. "Maar daarmee alleen kom je er niet. Dat kun je wel echt als een zekerheid zien", vervolgt de LNAZ-voorzitter. Hij vindt ook dat er moet worden nagedacht om op andere manieren de zorg efficiënter te maken, zodat er minder van personeel wordt gevraagd.