Omikronvariant sneller dominant dan gedacht: ‘Voor oudjaar in België 90 procent van alle besmettingen’

Verontrustende geluiden uit de landen om ons heen: in Londen is nu al 40 procent van alle besmettingen met de omikronvariant. En nog voor oud en nieuw maakt omikron 90 procent uit van alle infecties in België, is de verwachting.

Werd eerder nog voorspeld dat omikron pas dominant zou zijn in februari, nu is de verwachting dat dit al in januari zal zijn, of zelfs voor het einde van het jaar. Biostatisticus Geert Molenberghs zegt tegen HLN: “Ik denk dat januari een veilige prognose is. Het is nog altijd wel meer dan twee weken tot Nieuwjaar. Het zou kunnen dat het sneller gaat. Het heeft ook te maken met de maatregelen die er zijn en de contacten die je toelaat. Hoe meer beperkingen, hoe minder snel omikron zich zal verspreiden.”

Zijn collega Tom Wenseleers is nog pessimistischer. “Voor eind december zal omikron meer dan 90 procent van alle infecties uitmaken. Het reproductiegetal van omikron is 4,5 keer hoger dan dat van delta. De R-waarde zal dan tot boven de 3 stijgen (een groep van 100 coronapatiënten besmet dan meer dan 300 anderen, red.)”, voorspelt hij.

Wenseleers roept, net als veel virologen, op om haast te maken met de boosterprik. “Een derde boostershot haalt de effectiviteit van vaccinatie tegen symptomatische Covid-19 omhoog van circa 30 procent na twee Pfizer-shots tot circa 70-75 procent. Ongeveer de helft van de bevolking zou opnieuw besmet raken en ongeveer 1 procent daarvan zou gehospitaliseerd moeten worden. Een versnelde boostercampagne met hoge dekkingsgraad bij de groepen die het meeste risico dragen, wordt aangehaald als een effectieve maatregel.”