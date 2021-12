Waarschijnlijk heeft twee derde van de kinderen al corona gehad

Heel veel kinderen zijn al besmet geweest met het coronavirus. Naar schatting gaat het om minimaal een derde, maar waarschijnlijk twee derde van de kinderen, blijkt uit Nederlands onderzoek onder leiding van Patricia Bruijning.

Ze heeft maandenlang zo'n 300 kinderen gevolgd. Het hele gezin werd elke paar weken en bij klachten getest. Een kleine groep kinderen dus en niet heel veel tests. Toch ontstaat er volgens de onderzoekers een redelijk betrouwbaar beeld.

In ieder geval een derde van de kinderen testte positief. "De meesten hebben ofwel niet gemerkt dat ze besmet waren, ofwel dezelfde klachten gehad als bij een verkoudheid," aldus Bruijning in de Volkskrant.

Maar de onderzoekers weten zeker dat het werkelijke percentage veel hoger ligt. "Zo kregen we niet alle opgevraagde testmonsters daadwerkelijk toegestuurd. Bovendien zijn er gevallen bekend waarbij een gezinslid positief testte en een kind klachten had, maar we niet met een test hebben kunnen bevestigen of het ook corona had."

De onderzoeksperiode eindigde op 1 juli, toen de deltavariant nog dominant moest worden. Die ging nog sneller rond, maar er waren ook meer gevaccineerden. Daarom betreft het volgens Bruijning een ruwe schatting.