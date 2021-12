GGD telefonisch onbereikbaar voor maken afspraak boosterprik

De GGD is woensdag vanwege drukte telefonisch niet bereikbaar, meldt de landelijke koepel GGD GHOR Nederland. Sinds dinsdagavond is het extra druk op het telefoonnummer, toen tijdens de persconferentie bekend werd gemaakt dat ook zestigplussers die minimaal drie maanden geleden de laatste coronaprik hebben gehad, een afspraak kunnen maken voor een boosterprik.

GGD GHOR Nederland meldt dat "door de honderdduizenden oproepen per dag", het callcenter van de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn "onder extreme druk" staat. Daardoor kunnen geen extra telefoontjes meer worden aangenomen. Ook moet worden voorkomen dat het telefoonnetwerk in de problemen komt, aldus de organisatie. De telefoonlijn bellen heeft volgens de GGD "voorlopig geen zin". De gezondheidsdienst roept mensen op de afspraak online in te plannen.

Eerder gold een wachttijd van zes maanden na de volledige vaccinatie totdat een boosterprik kon worden gehaald. Vanwege de verwachte opkomst van de Omikron-variant is de tijd verkort. Ook mensen die langer dan drie maanden geleden een coronabesmetting hebben doorgemaakt, komen in aanmerking voor een vervroegde extra prik.